لماذا تتصارع كبرى أندية إنجلترا على اللاعب ديكلان رايس؟

2022/07/24 | 19:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

يسعى عدد من الأندية الإنجليزية الكبيرة للحصول على خدمات لاعب خط الوسط الدفاعي بفريق وست هام يونايتد، الإنجليزي ديكلان رايس.

ويطالب نادي وست هام بمبلغ 150 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب ذي الأصول الأيرلندية (23 سنة)، الذي كان محط أنظار عدد من الأندية الإنجليزية، مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي.

واهتمت هذه الأندية وغيرها باللاعب ديكلان لأنها بحاجة إلى لاعب بالمركز رقم ستة، الذي لا يختص به إلا عدد قليل من اللاعبين بجودة عالية، كحال نجولو كانتي مع تشيلسي، وفرناندينيو مع مانشستر سيتي، وبول بوجبا المنتقل حديثًا إلى يوفنتوس من مانشستر يونايتد.

ويعد رايس من أفضل اللاعبين في هذا المركز، ويمتلك شخصية قوية وقيادية، ونضجت خبرته بسرعة رغم صغر سنه، وخاصة في البريميرليج، كونه يلعب فيه منذ موسم 2016.

يمتلك رايس قامة طويلة (188 سنتمترًا)، ولديه مهارات عالية بالنسبة للالتحامات بين اللاعبين، ويستخلص الكرة بشكل إيجابي، ويبتعد عن العصبية الزائدة في الملعب التي عادة ما تربك اللاعبين في هذا المركز الحساس، بحسب ما ذكره المحلل الرياضي الأردني محمد عواد.

يمتاز الإنجليزي بحدة الذكاء، ويتحرك باستمرار ويجيد احتلال المساحات، كما أنه مميز بالالتحامات الهوائية الدفاعية والهجومية على حد سواء.

وكان نادي مانشستر يونايتد يسعى لضم ديكلان رايس، وهو يأمل بالتعاقد معه في هذا الصيف من أجل تعويض غياب لاعب وسطه الفرنسي بول بوجبا الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأيضًا يرغب تشيلسي بالتعاقد مع ديكلان رايس، خاصة في ظل وجود مالك جديد للنادي يرغب بإجراء صفقات كبيرة وقوية للحفاظ على اسم وسمعة وإنجازات النادي الإنجليزي.



وسبق لرايس أن لعب مع فريق شباب تشيلسي وأبدع معهم قبل أن يعود إلى فريقه وست هام.

في موسم 2020- 2021، كان ديكلان رايس يقدم 2.94 تمريرة تقدمية، وفي موسم 2021- 2022 ارتفع الرقم إلى 4.33 تمريرة، كما استطاع رايس رفع مستوى الفرص من 19 في موسم 2020- 2021 إلى 24 فرصة في موسم 2021- 2022.

وتدرك الأندية الإنجليزية أن رايس يمتاز بأنه لاعب قائد، ويمكن أن يستمر معها حتى الاعتزال (لعشر سنوات مقبلة على الأقل)، ما يعني تأمين استقرار الفريق.

ولكن قد يكون مبلغ 150 مليون يورو قيمة التعاقد مع ديكلان رايس مُبالغًا به، فالسعر كبير ولا يُعطى إلا لمهاجم كبير.

وحسب موقع “ترانسفير ماركت” للإحصائيات الرياضية، تبلغ القيمة السوقية للإنجليزي ديكلان رايس 80 مليون يورو، ويحتل المركز الـ12 في قائمة أغلى اللاعبين في العالم، كما هو صاحب المركز السادس في العالم كقيمة سوقية في خط الوسط الدفاعي.

انضم رايس إلى نادي وست هام يونايتد في 1 من تموز 2017، وجدد العقد في 28 من كانون الأول 2018، وينتهي عقده في 30 من حزيران عام 2024، مع خيار للنادي بالتجديد لمدة سنة واحدة فقط.

لعب ديكلان رايس في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وست هام منذ عام 2017 وحتى الآن، 165 مباراة وسجل ستة أهداف وصنع ثماني تمريرات حاسمة.

بينما شارك رايس في كل المسابقات مع الفرق السنية والأول بـ224 مباراة، وسجل من خلالها تسعة أهداف، وصنع عشر تمريرات حاسمة.

بدأ ديكلان رايس مشواره الكروي بالفرق السنية لنادي وست هام يونايتد عام 2013، ثم انتقل إلى شباب نادي تشيلسي عام 2014، وعاد بعدها لفريق وست هام يونايتد عام 2015، وترفع إلى الفريق الأول خلال موسم 2017- 2018.

كما لعب ديكلان رايس مع منتخبات أيرلندا للفئات العُمرية حتى 22 من آذار عام 2019، حين انتقل إلى صفوف منتخب إنجلترا الأول، ولعب معه منذ ذلك الحين وحتى الآن، وظهر مع منتخب الأسود الثلاثة 32 مرة وسجل هدفين.

يرغب اللاعب حاليًا بالبقاء مع ناديه وست هام يونايتد، إلا أن لدى الإنجليزي الرغبة الكبرى في الانتقال إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا للظهور أكثر مع كبار أوروبا، في الوقت الذي لم يتمكن فريقه الحالي من المشاركة في هذه البطولة.

ويبقى أمل رايس الأخير بالانتقال إلى أحد الأندية الثلاثة الكبيرة، وهو ما قاله لبعض زملائه في غرفة الملابس، وبالتالي هو ينتظر أن يتقدم أحد هذه الأندية الكبيرة للتعاقد معه، قبل إغلاق موسم التعاقدات الصيفية وأيضًا قبل 5 من آب المقبل، وهو موعد انطلاق الموسم الكروي المقبل في البريميرليج.

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