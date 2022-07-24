2022/07/24 | 19:17 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجاجا على أنقرة.. الأولمبية العراقية تنسحب من دورة ألعاب التضامن الإسلامي في تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/24 | 19:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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