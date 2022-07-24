الأمانة العامة: الانتهاء من إنجاز تصاميم إنشاء 14 مجسراً ونفقاً في بغداد

2022/07/24 | 19:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأحد، عن الانتهاء من إنجاز تصاميم إنشاء (14) مجسراً ونفقاً في بغداد.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ترأس اجتماع اللجنة العليا لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد".

وأكد الغزي، بحسب البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجّه بضرورة إيلاء هذا الملف أهمية قصوى؛ لما له من انعكاسات إيجابية لمعالجة أزمة الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة بغداد، والعمل بجدية لإنجاز المشروعات المدرجة ضمن هذه الملف".

وأضاف، أن "اللجنة وقفت على معالجة الأسباب ووضع الحلول الملائمة، من خلال عدد المشروعات التي باشرت بها الجهات القطاعية، والانتهاء من مرحلة إعداد التصاميم لمشروعات أخرى"، مشيراً إلى "الانتهاء من إنجاز التصاميم الخاصة بإنشاء 14 مجسراً ونفقاً في مناطق متفرقة من العاصمة".

ووجه الغزي "بعرضها على شركة استشارية رصينة لإبداء الملاحظات النهائية، وإضافة لمسات فنية وحضارية عليها، قبل الشروع بعملية الإحالة والتنفيذ، إضافة إلى الوصول لمراحل متقدمة في إنهاء التعارضات ضمن خط سير مشروع القطار المعلق، بالتنسيق بين وزارتي النقل والكهرباء وأمانة بغداد".

ولفت الغزي إلى أن "نسبة الإنجاز في مشروع طريق (الدورة – اليوسفية) بلغت (80%) وسيتم افتتاحه خلال فترة شهرين، فضلاً عن تقدم في مراحل العمل ضمن مشروع تطوير مداخل العاصمة الخمسة"، موضحاً، أن "كلَّ هذه المشروعات ستسهم في فكّ الاختناقات المرورية".

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