الاتصالات: 1800جيجا بايت من سعات الأنترنت ستدخل الخدمة قريباً

2022/07/24 | 19:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الأحد، أن 1800جيجا بايت من سعات الأنترنت ستدخل الخدمة قريباً، مبينةً، أن تلك السعات ستزيد من جودة وسرعة الأنترنت في العراق بشكل كبير.

وقال مدير عام العلاقات والإعلام في الوزارة عادل الأعرجي في تصريح لوكالة الأنباءالرسمية، إن "الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية أحد تشكيلات وزارة الاتصالات تعاقدت مع ثلاث شركات عالمية لزيادة سعات الأنترنت".

وأضاف، أن "التعاقد مع تلك الشركات سيزيد سعات الأنترنت الى 1800 جيجا بايت"، موضحاً، أن "السعات الحالية التي يستخدمها العراق هي 380 جيجا بايت فقط".

وبيّن الأعرجي، أن "كل شركة ستزوِّد العراق 600 جيجا بايت من سعات الأنترنت".

وتابع، أن" تلك السعات ستدخل حيِّز التنفيذ للفترة ما بين 6 أشهر الى سنة والآن هي في طور التصنيع والتنفيذ"، مؤكداً أن "المواطن سيشهد سرعةً فائقةً في خدمة الأنترنت وتناقل البيانات".

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