الداخلية: خطة شهر محرم الحرام ستكون مرنة

2022/07/24 | 20:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نور الزيديأكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن خطة شهر محرم الحرام ستكون مرنة، فيما بين أن هنالك تنسيقاً عالياً بين بغداد وأربيل في المناطق ذات الاهتمام المشترك.وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاجتماعات الامنية مستمرة وتعمل على أن تكون الخطة الامنية لشهر محرم الحرام مرنة"، موضحا أنه "العام الماضي لم تشهد الخطة الامنية وجود قطوعات كبيرة في الشوارع الرئيسة".من جانب آخر أشار معن إلى أن "هناك تنسيقا عاليا بين قيادة العمليات المشتركة والقوات الامنية في اقليم كردستان، بالاضافة الى استمرار الاجتماعات والزيارات المتبادلة بينهما".وأضاف، أن "عملية التنسيق بين بغداد واربيل في اعلى مستوياتها في المناطق ذات الاهتمام المشترك لتفويت الفرصة على العدو من استغلال المناطق الرخوة"، مبينا أن "هذا التعاون يأتي بشقين الاول التنسيق والتواجد والعمل المشترك والاخر الجهد الاستخباري المعلوماتي الذي أدى الى توجيه عدد من الضربات الجوية ضد المجاميع الارهابية".





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