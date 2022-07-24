2022/07/24 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وذكر مصدر مطلع لـ /المركز الخبري الوطني/، إن “بورصة الكفاح والحارثية المركزية أقفلتا في بغداد على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار اسعار الدولار امام الدينار مع إغلاق بورصة بغداد المركز الخبري الوطني.

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