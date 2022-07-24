2022/07/24 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن خطة للحفاظ على الخزين المائي وتلبية متطلبات الموسم الحالي والمقبل، فيما أفصحت عن مشاريع ريادية لنقل المياه بواسطة أنابيب مغلقة.وقال المتحدث باسم الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية تفصح عن مشاريع ريادية لنقل المياه بواسطة أنابيب مغلقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية تفصح عن مشاريع ريادية لنقل المياه بواسطة أنابيب مغلقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية تفصح عن مشاريع ريادية لنقل المياه بواسطة أنابيب مغلقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).