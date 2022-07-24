مسؤول عراقي يكشف محاور السياسة النقدية لمواجهة الأسعار التضخمية

2022/07/24 | 20:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، ثلاثة محاور تتبعها السياسة النقدية لمواجهة الأسعار التضخمية، مؤكدا أن السياسة الاقتصادية في العراق تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على الاستقرار.وقال صالح، لوكالة الأنباء …

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