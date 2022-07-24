انخفاض سوق العقارات في أغلى شارع بالشرق الأوسط ضمن العراق

2022/07/24 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

رصد تجار العقارات في ديالى، اليوم الاحد، انخفاضا جزئيا في اسعار العقارات في اعلى شارع بالشرق الاوسط.وقال محمد عزيز تاجر عقارات في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "شارع الطابو وسط بعقوبة والذي وصل سعر المتر الواحد الى 11 الف دولار انخفض بشكل جزئي الى 10 الاف وربما سينخفض اكثر بسبب شح الاقبال على شراء العقارات في الاشهر الاخيرة من قبل شرائح مختلفة ".

واضاف عزيز ان "شارع الطابو والذي يصنف ضمن اغلى شارع في الشرق الاوسط باسعاره تقف اسباب عدة وراء الاقبال على شراء العقارات ابرزها موقعه التجاري بالاضافة الى انه يمثل مركز اساسي لنخبة الاطباء في ديالى"، مؤكدا بان "الحديث عن ان اغلب عمليات الشراء هي لساسة ومسؤولين مجرد كلام لايوجد اي دليل في الاوراق لكن لانستبعد ان يكون هولاء وكلاء او اقاربهم".

فيما اشار زهير علي تاجر عقارات الى ان "تقارير عدة نشرت في الاشهر الماضية عن ان المال السياسي الاسود يستثمر في شراء عقارات في شارع الطابو ما ادى الى ارتفاع جنوني في اسعاره وتصبح الاعلى على مستوى العراق والشرق الاوسط لذا عمد البعض الى التخلي عن فكرة الشراء لابعاد الشبهات".

واضاف علي،ان "من يملك المليارات هم التجار والساسة والمسؤولين وحتى الاطباء مهما كانت شهرتهم لايمكنهم شراء عقارات بـ2-3 مليارات دينار".

واشار الى ان "اسعار شارع الطابو ستنخفض مع انتقال الاستثمارات في الاراضي والبساتين الزراعية في محيط بعقوبة".

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