2022/07/24 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد أعلنت لجنة العلاقات النيابية، اليوم الاحد، عن عقد اجتماع مشترك يوم الغد يجمعها مع لجنة الامن والدفاع لتوحيد توصيات اللجنتين وعرضها بجالسة الثلاثاء حول الاعتداءات والتركية وملف المياه.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفائز في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "لجنة العلاقات النيابية اعدت تقريرا بتوصياتها خلال اجتماع لها اليوم فضلا عن اعداد لجنة الامن والدفاع توصياتها".

وأضاف ان "اللجنتين ستجتمعان يوم غد وتعدان تقريرا موحدا حول الاعتداءات التركية وملف التجاوزات التركية على حصص العراق المائية ويعرض بجلسة المجلس المخصصة الثلاثاء المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية النيابية تكشف عن ابرز القرارات المرتقبة خلال جلسة الثلاثاء بشأن الاعتداءات التركية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية النيابية تكشف عن ابرز القرارات المرتقبة خلال جلسة الثلاثاء بشأن الاعتداءات التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).