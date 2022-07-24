2022/07/24 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاحد، وصول نسبة إنجاز مشروع ملعب الميناء الأولمبي إلى (91%).

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "من المنتظر أن يستضيف الملعب الذي تبلغ سعته (30 ألف متفرج)، عدة مباريات في بطولة خليجي البصرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملعب الميناء يصل الى مراحل متقدمة من الانجاز استعدادا لخليجي البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملعب الميناء يصل الى مراحل متقدمة من الانجاز استعدادا لخليجي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).