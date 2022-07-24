2022/07/24 | 20:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EAA6iBedtsA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 50 ألف دينار.. غرامة مشددة بحق كل سائق يخالف قواعد المرور) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 50 ألف دينار.. غرامة مشددة بحق كل سائق يخالف قواعد المرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).