شاهد بالفيديو.. 50 ألف دينار.. غرامة مشددة بحق كل سائق يخالف قواعد المرور

2022/07/24 | 20:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: EAA6iBedtsA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 50 ألف دينار.. غرامة مشددة بحق كل سائق يخالف قواعد المرور) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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