نائب: لا توافق كردي بشأن اختيار مرشح رئاسة الجمهورية 

2022/07/24 | 20:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد عضو مجلس النواب علاء الحيدري، الأحد، ان مباحثات اختيار رئيس الجمهورية لم تحقق اي تقدم لغاية الان، مبينا أن المباحثات بين القوى السياسية لا تزال مستمرة للخروج من الاختناق السياسي .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الحيدري في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “الاختناق السياسي […]

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