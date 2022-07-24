"النسر الذهبي".. ملك السعودية يتلقى أعلى وسام في كازاخستان

2022/07/24 | 20:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وسام النسر الذهبي الأعلى بين درجات الأوسمة في كازاخستان.

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