2022/07/24 | 20:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اوضح الناطق الرسمي للمجلس الأعلى الاسلامي العراقي علي الدفاعي، 2022-07-24، ان اللجنة الرباعية التي...

ظهرت المقالة اللجنة الرباعية تطرح الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء على طاولة التنسيقي أولاً على المسلة.

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