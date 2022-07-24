مستشار الكاظمي يحدد محاور تتبعها السياسية النقدية لمواجهة التضخم

2022/07/24 | 20:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حدد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، 2022-07-24، ثلاثة محاور تتبعها السياسة النقدية...

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