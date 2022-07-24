الداخلية تستعد لشهر محرم الحرام

2022/07/24 | 20:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية التنسيق بين بغداد واربيل في اعلى مستوياتها.

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