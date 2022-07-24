2022/07/24 | 20:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدنّي الأجور وانخفاض مستوى الدخل الفردي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدنّي الأجور وانخفاض مستوى الدخل الفردي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدنّي الأجور وانخفاض مستوى الدخل الفردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).