2022/07/24 | 21:04 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف جديد لقاعدة زليكان التركية.. وفصيل مسلح يتبنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/24 | 21:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف جديد لقاعدة زليكان التركية.. وفصيل مسلح يتبنى) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف جديد لقاعدة زليكان التركية.. وفصيل مسلح يتبنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).