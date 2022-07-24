2022/07/24 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريشة عراقية تتميّز في السمبوزيوم طرابزون تختتم مهرجانها بمشاركة 16 دولة بغداد -فائز جواد شاركت التشكيلية فاطمة العبيدي والتشكيلية الشابة فاتن فاروق في الدورة 19 من مهرجان الفنانات التشكيليات العالمي التي اختتمت في الخامس من تموز الجاري بعد تواصلها لمدة خمسة ايام في مدينة طرابزون التركية وبمشاركة دولية كبيرة و التي اقامتها الرابطة الدولية للفنانات […]

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