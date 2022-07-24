2022/07/24 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليونسكو تدرب صحفيات على المهارات الرقمية بغداد – الزمان اطلق قطاع الاتصالات والمعلومات ليونسكو العراق دورة تدريبية لخمسين صحفية من بينهن 10 خريجات جدد من كليات الاعلام ، في بناء المهارات الرقمية للصحفيات كجزء من جهود سد الفجوة الرقمية لدى المجتمع الصحفي ، حاضر فيها مدربين متخصصين بالبيانات والمعلومات ، معتمدين من اليونسكو .وقال […]

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