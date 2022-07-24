2022/07/24 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى زاير يقود رحلة البنفسج بغداد – فلاح خيري يعود من جديد عازف العود المايسترو مصطفى زاير لينير ليالي بغداد ويملئها لحنًا وطربًا، بحفل موسيقي كبير تحت عنوان “رحلة البنفسج” مع فرقة اوكسترا السلام للعود العراقي، مساء الجمعة الماضية على خشــبة مسرح الرشيد ببغداد، بعد نجاح حفله السابق “لنا الحياة” بنسخته الثانية في شهر كانون […]

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