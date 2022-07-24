الرد السريع يعلن اعتقال أحد الإرهابيين في صلاح الدين

2022/07/24 | 21:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، اعتقال مطلوب بتهمة “الإرهاب” في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الفرقة في بيان تلقته خبر برس (واخ)، إنها “تواصل نشاطها في مطاردة عناصر العصابات الارهابية”، مبينة أن “فوج مغاوير الفرقة بالتعاون مع شعبة استخبارات الفوج، تمكن القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤/ إرهاب لإنتمائه الى تلك العصابات الإرهابية في محافظة صلاح الدين”.

وأضاف البيان أنه “تم تسليمه الى جهة الطلب أصوليا لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه”.

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