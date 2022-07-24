الداخلية تؤكد مرونة الخطة المعدّة لشهر محرّم الحرام

2022/07/24 | 21:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن خطة شهر محرم الحرام ستكون مرنة، فيما بيّن أن هنالك تنسيقاً عالياً بين بغداد وأربيل في المناطق ذات الاهتمام المشترك.



وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في تصريح تابعته وكالة خبر برس (واخ) أن “الاجتماعات الأمنية مستمرة، ونعمل على أن تكون الخطة الأمنية لشهر محرم الحرام مرنة”.

واضاف معن، أن “هناك تنسيقاً عاليا بين قيادة العمليات المشتركة والقوات الامنية في إقليم كردستان، اضافة الى استمرار الاجتماعات والزيارات المتبادلة بينهما”.

وأوضح، أن “عملية التنسيق بين بغداد وأربيل في أعلى مستوياتها في المناطق ذات الاهتمام المشترك لتفويت الفرصة على العدو من استغلال المناطق الرخوة”، لافتاً الى أن “هذا التعاون يأتي بشقين الاول التنسيق والتواجد والعمل المشترك والاخر الجهد الاستخباري المعلوماتي الذي أدى الى توجيه عدد من الضربات الجوية ضد المجاميع الارهابية”.

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