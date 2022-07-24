يارالله.. يكشف الإزدياد والتوغل للقوات التركية ويشدد على ضرورة إرسال قوات شمالي العراق

2022/07/24 | 21:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشف رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد رشيد يارالله، حالة ازدياد وتوغل للقوات التركية في مناطق شمالي العراق، فيما شدد على ضرورة إرسال القوات الاتحادية.

وقال يارالله، خلال استضافته في مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية، تابعته وكالة خبر برس (واخ)، إن “هناك تزايد بعدد القوات التركية وحالة توغل واحتلال العديد من المناطق وفي تزايد عدد النقاط لتصل مئة نقطة داخل الأراضي العراقية” مشيرا الى انها “تبعد بمسافات قليلة من مناطق زاخو ومناطق العمادية في دهوك”.

وأكد، يارالله على “ضرورة إرسال قوات الجيش والبيشمركة للذهاب الى هذه المناطق ومسك المناطق الفارغة من قوات حرس الحدود، لإجبار القوات التركية ترك نقاطها وفرض قواتنا السيطرة عليها”.

وأشار الى أن “370 كم أو أكثر بيننا وبين الجانب التركي هي ضمن حدود إقليم كردستان ولا توجد سلطة لوزارة الدفاع ولم يتواجد أي جندي من جنودنا في هذه المناطق وعند تواجدنا في هذه الاماكن يتطلب استحصال الموافقات الرسمية”، مبينا أن “القوات الاتحادية المتواجدة هي فقط قوات الحدود التي تعد قوات انذار وليست مقاتلة”.

لافتاً الى “وجود خمس قواعد رئيسة تركية شمال العراق تضم أكثر من أربعة آلاف مقاتل”.

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