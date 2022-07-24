المالية توضح بشأن سلم الرواتب الجديد

2022/07/24 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة المالية، اليوم الاحد، صحة التصريحات المنسوبة الى وكيل الوزارة طيف سامي بشأن تطبيق القرار الخاص بتوحيد رواتب موظفي الدولة.وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان، ان “الوزارة تؤكد ان ما يتم تداوله على مواقع التواصل بهذا الخصوص غير صحيح”، موضحا ان “دائرة الموازنة لا تمتلك أي صفحة رسمية تحت هذا المسمى او باسم الست طيف سامي “.

وأضاف ان “الوزارة تدعو كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الى التحلي بأقصى درجات المهنية الصحفية والمصداقية الإعلامية عند تداول الاخبار والمعلومات ، واعتمادها من خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على موقعي التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر”.

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