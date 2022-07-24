2022/07/24 | 21:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ يقترب العراق من كسر رقمه القياسي السابق، الخاص بتأخر تشكيل الحكومة، حيث تأخرت في عام 2010 نحو أشهر منذ إجراء الإنتخابات، واليوم يمضي العراق بتجاوز هذه المدة، التي عدت هي الاطول منذ إجراء أول انتخابات بعد عام 2003.تتعرض وكالة “إيرث نيوز” في هذا التقرير، التفاصيل الكاملة للانتخابات التي جرت في العراق […]

ظهرت المقالة رقم قياسي جديد..



تعرف على أطول فترة لتشكيل الحكومة في العراق (إحصاء وإنفوغراف) أولاً على ايرث نيوز.

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