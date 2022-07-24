أمير الكويت يعين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسًا للحكومة

2022/07/24 | 22:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت، الأحد، قرارًا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.

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