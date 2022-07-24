الجابري: رشحنا مستقل لرئاسة الوزراء وننتظر ظهور اسمه مع الاخرين

2022/07/24 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد كشف النائب المستقل عدنان الجابري، الأحد، عن ترشيح “شخصية مستقلة” لمنصب رئيس الوزراء المقبل، فيما أكد وجود تراجع من القوى السياسية التي أيدت مبادرة المستقلين.وقال الجابري في حديث متلفز تابعه […]

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