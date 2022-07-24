2022/07/24 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد كشف القيادي في تحالف العزم محمود المشهداني، اليوم الاحد، عن وجود نواب جدد يسعون للانضمام الى التحالف.وقال المشهداني في حديث متلفز تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “هناك 23 نائبا يسعون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشهداني: 23 نائبا يسعون للانضمام لتحالف “العزم” المركز الخبري الوطني.

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