2022/07/24 | 22:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وسعت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة قائمة الدول غير الصديقة لروسيا وأدرجت عليها كلا من اليونان والدنمارك وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي: “لا تعد القائمة التي صادقت عليها الحكومة وثيقة نهائية، ومع الأخذ بعين الاعتبار الأعمال العدائية للدول الأجنبية الموجهة ضد البعثات الروسية في الخارج، يمكن توسيعها”.

وذكر البيان عدد الموظفين الذي يمكن للبعثات الدبلوماسية للدول غير الصديقة توظيفهم في الأراضي الروسية.



فمثلا، يمكن لليونان توظيف 34 شخصا، والدنمارك – 20 شخصا، وسلوفاكيا – 16 شخصا.



أما سلوفينيا وكرواتيا فلن تتمكنان من توظيف أحد للعمل في بعثاتهما الدبلوماسية والقنصلية.

وصادقت الحكومة الروسية في مارس الماضي على قائمة للدول والأقاليم الأجنبية التي ترتكب أعمالا غير ودية تجاه روسيا.

وشملت هذه القائمة 48 دولة وإقليما وهي: أستراليا وألبانيا وأندورا وبريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي وإيسلندا وكندا وليختشتاين وميكرونيسيا وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسان مارينو ومقدونيا الشمالية وسنغافورة والولايات المتحدة وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان.



ويضم الاتحاد الأوروبي اليوم النمسا وبلجيكا وبلغاريا وهنغاريا وألمانيا واليونان والدنمارك وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا والتشيك والسويد وإستونيا.

المصدر: نوفوستي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تدرج 5 دول أخرى في قائمة البلدان غير الصديقة لها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تدرج 5 دول أخرى في قائمة البلدان غير الصديقة لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).