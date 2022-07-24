الحشد يطيح بعنصر داعشي في نينوى

2022/07/24 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

تمكنت مفارز الاستخبارات التابعة للواء 30 بالحشد الشعبي، اليوم الاحد، من الاطاحة باحد العناصر الارهابية في محافظة نينوى.وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان "عملية امنية قامت خلالها المفارز ضمن قاطع المسؤولية في سهل نينوى، حيث تمكنت من القاء القبض على أحد العناصر الارهابية والذي كان يعمل ضمن ما يسمى بـ”الشرطة الإسلامية” التابعة لفلول “داعش” الإرهابي.واضاف، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية والاصولية مع المعتقل".

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