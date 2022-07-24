السعبري: لا وجود لاي نائب مستقل ضمن هيئة الاطار الخاصة باختيار رئيس الوزراء

2022/07/24 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اكد النائب المستقل حسين السعبري، اليوم الاحد، عدم وجود أي ممثل للنواب المستقلين في الهيئة العامة للاطار التنسيقي المخصصة للتصويت على مرشح رئاسة الوزراء.

وقال السعبري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حديث نواب وقيادات الإطار عن عرض التصويت لمرشح الحكومة على الهيئة العامة للنواب الشيعية الذين هم من الإطار او من كتل أخرى او مستقلين فنحن كمستقلين لسنا ضمن اللجنة".

وأضاف ان "النواب المستقلين والبالغ عددهم اكثر من 30 نائبا لن يكونوا طرفا من اي تصويت على رئيس الحكومة ولا على حكومته ولاتحمل اخفاقاتها".

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