تظاهرة جديدة لموظفي مديريات التنفيذ بعد منع صرف حوافزهم

2022/07/24 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جدد موظفو مديريات التنفيذ في العراق تظاهراتهم ، الأحد، احتجاجا على عدم صرف الحوافز الخاصة بهم .

وقال عدد من الموظفين ان "الحوافز لم يتم صرفها لاكثر من ستة أشهر دون اي سند قانوني او مسوغ على الرغم من كونها قد تم تأييد قانونيتها بموجب قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ".

وطالبوا "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بالتدخل الفوري في سبيل صرف الحوافز "، فيما هدوا " بتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم صرف الحوافز الخاصة بهم".

وسبق وان تظاهر المئات من الموظفين أمام مبنى وزارة العدل للمطالبة بصرف الحوافز.

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