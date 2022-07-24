غرامة المخالفة 200 ألف دينار.. المرور توجه بالعمل بالإشارات الضوئية

2022/07/24 | 22:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من لم يمتثل لإشارات المرور الضوئية أو إشارات رجل المرور التنظيمية.

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