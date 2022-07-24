الخارجية: تركيا ارتكبت اكثر من 22 الف انتهاك ولديها نوايا توسعية

2022/07/24 | 22:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، أن شكوى العراق لدى مجلس الأمن تضمنت 22700 خرق تركي مشفعة بأسماء ضحايا الاعتداء الأخير، فيما أشارت إلى أن لدى تركيا أغراضاً توسعية وراء تلك الاعتداءات.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح للتلفزيون الرسمي وتابعته /المعلومة/، ان “الرسالة التي وجهها العراق لمجلس الأمن تضمنت جملة من الموضوعات […]

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