المالية تنفي تطبيق القرار الخاص بتوحيد رواتب الموظفين

2022/07/24 | 22:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفت وزارة المالية، الأحد، تصريحات منسوبة إلى وكيل الوزارة بشأن تطبيق القرار الخاص بتوحيد رواتب موظفي الدولة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، "تنفي وزارة المالية صحة التصريحات المنسوبة الى وكيل الوزارة طيف سامي، بشأن تطبيق القرار الخاص بتوحيد رواتب موظفي الدولة".

وأضاف، أن "ما يتم تداوله على مواقع التواصل بهذا الخصوص غير صحيح"، مؤكداً أن "دائرة الموازنة لا تمتلك أي صفحة رسمية تحت هذا المسمى أو باسم وكيل الوزارة طيف سامي".

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