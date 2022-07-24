2022/07/24 | 22:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mvhHHcDyWNU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتدام الخلاف الكردي على رئاسة الجمهورية يعيد الثلث المعطل للواجهة | تقرير احمد عرام) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتدام الخلاف الكردي على رئاسة الجمهورية يعيد الثلث المعطل للواجهة | تقرير احمد عرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).