استهداف محيط قاعدة تركية بصاروخ 'كراد' في الموصل

2022/07/24 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باستهداف محيط قاعدة زليكان العسكرية التركية بصاروخ كراد في الموصل.

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