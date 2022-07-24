اعتقال مطلوب بتهمة 'الإرهاب' في صلاح الدين

2022/07/24 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال مطلوب بتهمة "الإرهاب" في محافظة صلاح الدين.

وقالت الفرقة في بيان، إنها "تواصل نشاطها في مطاردة عناصر العصابات الارهابية، حيث القى فوج مغاوير الفرقة بالتعاون مع شعبة استخبارات الفوج، القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤/ ارهاب لانتمائه الى تلك العصابات الارهابية في محافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أنه "تم تسليمه الى جهة الطلب أصوليا".

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