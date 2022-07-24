العراق.. رئيس الأركان ينتقد وضع الجيش على الحدود التركية ويطلب إرسال قوات

2022/07/24 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله، الأحد، إن هناك زيادة وتوغلا للقوات التركية في مناطق شمال العراق، مشددا على ضرورة إرسال القوات الاتحادية، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)

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