تفاعلات الساعة.. الاتحاد الوطني يعتبر محاولة استبدال برهم دسا للسم في العسل

2022/07/24 | 22:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة تنشر اهم محاور وسائل الميديا، الاحد 2022-07-24: النائب عن تحالف الفتح مرتضى الساعدي:...

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الاتحاد الوطني يعتبر محاولة استبدال برهم دسا للسم في العسل أولاً على المسلة.

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