القانونية النيابية: حل البرلمان الخلاص الوحيد من الانسداد السياسي

2022/07/24 | 22:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أوصت اللجنة القانونية النيابية، 2022-07-24، بمعالجة مسألة اختيار رئيس الوزراء عبر الدستور، فيما أشارت...

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