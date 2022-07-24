2022/07/24 | 22:59 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: أوصت اللجنة القانونية النيابية، 2022-07-24، بمعالجة مسألة اختيار رئيس الوزراء عبر الدستور، فيما أشارت...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: حل البرلمان الخلاص الوحيد من الانسداد السياسي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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