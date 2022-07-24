2022/07/24 | 23:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت إيران، 2022-07-24، عن تفاصيل جديدة بشأن شبكة عملاء، حيث قالت وزارة الأمن الإيرانية...

ظهرت المقالة إيران: أحبطنا تفجير منشأة حساسة في أصفهان قبل التنفيذ أولاً على المسلة.

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