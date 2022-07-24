بينهم (2) محكومين بالإعدام.. القبض على (8) متهمين في ذي قار

2022/07/24 | 23:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على (٨) متهمين، (٢) منهم محكومين غيابياً بالإعدام لارتكابهما جريمة قتل في ذي قار.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته خبر برس (واخ)، انه “بناء على معلومات دقيقة حول محل تواجد متهمين اثنين محكومين بالاعدام غيابيا في قضية مقتل منتسبين اثنين في شرطة قضاء الرفاعي عام 2018 أثناء الواجب”، وأوضح البيان أنه “تم على الفور تشكيل فريق عمل وفرض طوق أمني حول محل تواجدهما في قضاء الرفاعي، وإلقاء القبض عليهما وبحوزتهما بندقيتين نوع كلاشينكوف وسيارة صالون”.

وعلى صعيد متصل، قال البيان انه “تم إلقاء القبض على 6 متهمين آخرين لإيوائهم مجرمين محكومين غيابيا وضبط بحوزتهم سيارة نوع بيك آب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا”.

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