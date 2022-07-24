اللجنة القانونية: معالجة مسألة اختيار رئيس الوزراء والإنسداد السياسي يتوقف على حل البرلمان

2022/07/24 | 23:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أوصت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، بمعالجة مسألة اختيار رئيس الوزراء عبر الدستور، فيما أشارت إلى أن حلّ البرلمان قد يكون الخلاص من حالة الانسداد السياسي الحالية.

وقال رئيس اللجنة محمد عنوز، في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة خبر برس (واخ)، إن “جذر مشكلة اختيار رئيس الوزراء دستوري لا سياسي”، مشددا على “ضرورة معالجة مسألة اختيار رئيس الوزراء عبر الدستور”.



وأضاف، أن “حل البرلمان قد يكون هو الخلاص من حالة الانسداد السياسي الحالية”، لافتا الى أنه “لا علاقة لمجلس النواب بتشكيل الحكومة من عدمها، وعلى المجلس المضي باجراءاته التشريعية، حيث إن هناك تشريعات لا علاقة لها بالحكومة وليس فيها جنبة مالية”.

وأوضح أنه “تم الاتفاق مع رئاسة الربمان على احالة ما يقارب 20 مقترح قانون لجلسات البرلمان المقبلة، والعمل جار فيها”، مبينا أن “اللجنة القانونية باشرت بوضع أولويات لهذه القوانين، وهي مستمرة لتقديم مشاريع قوانين كثيرة بحاجة الى صياغة جديدة أو تعديل”.

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