المجلس الأعلى الإسلامي: حسم مرشح رئاسة الوزراء بات قريباً.. وهذه هي الشروط

2022/07/24 | 23:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، اليوم الأحد، أن اللجنة الرباعية التي اناط بها الإطار التنسيقي ملف الترشيح لرئاسة الوزراء أكملت مهماتها، فيما أشار إلى قرب حسم مرشح الرئاسة.

وقال المتحدث باسم المجلس، علي الدفاعي، في بيان تلقته خبر برس (واخ)، إن “اللجنة الرباعية التي اناط بها الاطار ملف الترشيح لرئاسة الوزراء ليس من مهماتها اختيار المرشح بل تحديد المعايير والمواصفات المطلوبة به، التي سيتم على أساسها التصويت على أحد المرشحين من الهيئة العامة للاطار”.

وأشار إلى أن “اللجنة أكملت مهماتها نهاية الأسبوع الماضي، وتقدّمت القوى السياسية بأسماء عدّة، ومن المقرر أن يتم حسم تسمية اختيار المرشح خلال هذا الأسبوع”.

وأوضح الدفاعي، أن “من بين المواصفات التي حددتها اللجنة هو أن يكون المرشح غير مثير للجدل داخلياً وخارجياً، ويمتلك الخبرة في العمل السياسي، ورؤية اقتصادية، وحازما بما يناسب طبيعة تحديات المرحلة، وان يعمل بفريق يتحمل مسؤوليته، ويضع برنامجا واقعيا بمستوى طموح الشعب وشاملا لكل الملفات الوطنية المهمة، وان لا يكون قد أعطى تعهدات او وعود لأي جهة داخلية او خارجية في حال ترشيحه، بل أن يكون ولاءه وعمله للعراق أولاً وأخيراً، ويكون الإطار هو المسؤول عنه”.

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