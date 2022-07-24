2022/07/24 | 23:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أكد مدير فرع الحبوب في صلاح الدين جاسم محمد الجميلي، ان محافظة صلاح الدين تحتل المركز الثاني في استلام الحبوب بعد محافظة واسط.وقال الجميلي في حديث تابعه /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صلاح الدين: المحافظة تحتل المركز الثاني في استلام الحبوب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح الدين: المحافظة تحتل المركز الثاني في استلام الحبوب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح الدين: المحافظة تحتل المركز الثاني في استلام الحبوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).