2022/07/24 | 23:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد كشفت مديرية المرور العامة العراقية، اليوم الاحد، عن خطة عمل مشتركة بين محافظة بغداد وأمانة العاصمة ومديرية المرور العامة لتخفيف الزخم المروري.وقال مدير العلاقات والاعلام العميد زياد القيسي، في حديث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تكشف خطة عمل جديدة تساهم بتخفيف الزخم المروري في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تكشف خطة عمل جديدة تساهم بتخفيف الزخم المروري في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تكشف خطة عمل جديدة تساهم بتخفيف الزخم المروري في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).