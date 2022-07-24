2022/07/24 | 23:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو:ممثل المرجع السيستاني يفتتح المبادرة العلاجية المجانية في مؤسسة الشيخ احمد الوائلي الطبية لمدة ثلاث ايام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/24 | 23:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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